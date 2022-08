Borsa: Hong Kong negativa, apre a - 0,23% (Di mercoledì 10 agosto 2022) La Borsa di Hong Kong apre la seduta in calo: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,23%, scivolando a 19.956,51 punti. Il Composite di Shanghai segna un calo dello 0,16% a 3.242,36 punti, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ladila seduta in calo: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,23%, scivolando a 19.956,51 punti. Il Composite di Shanghai segna un calo dello 0,16% a 3.242,36 punti, ...

Borsa di Milano oggi, 9 agosto: Ftse Mib in rosso, spread sale La Borsa di Hong Kong ha riconosciuto la richiesta l8 agosto. La modifica entrerà probabilmente in vigore prima della fine del 2022. Wall Street in cauto rialzo I futures sulle azioni statunitensi ... Borsa:Asia chiude contrastata, si guarda a tensioni geopolitiche MILANO, 08 AGO - Le Borse asiatiche chiudono la seduta contrastate mentre si attendono i dati sull'inflazione in arrivo nel corso della settimana. Nonostante la pausa estiva ed i minori volumi di scam ...