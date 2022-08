ATP Montreal | Jannik Sinner sfida Mannarino Precedenti e statistiche

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Oggi, mercoledì 10 agosto, nel secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di, il National Bank Open Presented by Rogers,, testa di serie numero 7 del tabellone, affronterà il qualificato transalpino Adrian, numero 70 del ranking ATP (mentre l’azzurro è il numero 12). Sarà la seconda volta che i due tennisti si affrontano: l’unico precedente è della stagione 2020 e risale alle semifinali del torneo di Sofia, sul cemento indoor bulgaro, dove ad imporsi fu, che vinse in due set con il punteggio di 6-3 7-5. Si tratterà dell’esordio nel torneo per, che ha usufruito di un bye al primo turno, mentre il qualificato transalpino Adrianieri ha sconfitto in due set l’altro ...

Agenzia_Ansa : Dopo Matteo Berrettini, anche Fabio Fognini esce al primo turno del torneo Atp di Montreal #ANSA - Eurosport_IT : Matteo si ferma al primo turno di Montreal ?? #NBO22 | #EurosportTENNIS | #Berrettini - OA_Sport : L'azzurro ha vinto l'unico scontro diretto giocato finora - infoitsport : ATP Montreal: Fognini eliminato al primo turno da Holger Rune dopo una battaglia di 101' - infoitsport : ATP Montreal, Sinner-Mannarino e le partite di oggi su Sky Sport -

...che senza ombra di dubbio può essere definito il match di giornata al Masters 1000 di. ... e lo stesso ha fatto Kyrgios, che ha ottenuto a Washington il settimo trofeo da vincitoredella ...Inizia l'avventura del campione altoatesino. Nel secondo turno affronta il tennista francese. Un torneo molto importante per conquistare punti preziosi per la qualificazione alle...Il 26enne romano, numero 14 del mondo e 11 del seeding, cede al 31enne spagnolo Pablo Carreno-Busta, numero 23 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e 18 minuti. Questo è un lancio d ...L'azzurro, come Matteo Berrettini, abbandona il circuito canadese al primo turno: ko con il danese in 6-3, 7-5 ...