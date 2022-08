Atp Montreal | Fognini fuori al primo turno contro Rune Kyrgios avanti

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Dopo Matteo Berrettini, anche Fabiosaluta all’ATP di. Sul cemento canadese, il 35enne ligure n.60 al mondo è stato sconfitto 3-6 5-7 dal 19enne danese Holger(n.27) in un’ora e 41 minuti. Un break nel secondo game apre una serata amara per l’italiano che rischia anche nel quarto, ma riesce a salvarsi dopo aver annullato due occasioni al classe 2003. Una chance di recuperarece l’ha al quinto game, macancella una palla break. Rimpianti anche nel nono. Il ligure ha altre quattro opportunità per il-break, ma non le sfrutta. Alla seconda opportunità, scampato il pericolo,chiude il set sul 6-3. Nel secondo periodoannulla subito due palle-break in ...