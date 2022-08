Ariete, la cantautrice attacca Giorgia Meloni: ”il suo programma è limitante e non democratico” (Di mercoledì 10 agosto 2022) La cantautrice Ariete attacca il programma di Giorgia Meloni durante il live di Gallipoli, esprimendo dei dubbi sul piano elettorale presentato dalla leader di Fratelli d’Italia. Ariete contro il programma di Giorgia Meloni: la cantautrice esprime le sue perplessità ai fan Credits: TodayAriete, durante il live di Gallipoli, esprime le sue perplessità circa il programma di Giorgia Meloni; la cantautrice ha preso qualche minuto per discorrere sui dubbi in merito al programma elettorale della leader di Fratelli d’Italia. Ecco le sue parole: ”Ultimamente sto ascoltando un sacco di più la musica ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022) Laildidurante il live di Gallipoli, esprimendo dei dubbi sul piano elettorale presentato dalla leader di Fratelli d’Italia.contro ildi: laesprime le sue perplessità ai fan Credits: Today, durante il live di Gallipoli, esprime le sue perplessità circa ildi; laha preso qualche minuto per discorrere sui dubbi in merito alelettorale della leader di Fratelli d’Italia. Ecco le sue parole: ”Ultimamente sto ascoltando un sacco di più la musica ...

NPrevalebunt : @GiorgiaMeloni @vfeltri Ariete cantautrice di sinistra dal palco anziché cantare comincia a denigrare Giorgia Melon… - VanityFairIt : la cantautrice ha parlato di politica, citando Lucio Dalla. E sul programma di Fratelli D'Italia ha detto: «E' limi… - FrancoBlog49 : Ariete, =Arianna Del Ghiaccio, cantautrice e compositrice, in concerto a Gallipoli, in Puglia, ha cominciato il suo… - AllMusicItalia : Durante il concerto di Gallipoli Ariete, cantautrice classe 2002, ha voluto esprimere il proprio pensiero sul progr… - lacittanews : Non è una novità che durante i concerti di Ariete molto spazio venga dedicato al tema dei diritti lgbtq. Di politic… -