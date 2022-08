Alpi, temperature record. A fine luglio registrato lo zero termico a 5.184 metri: dato senza precedenti (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nelle Alpi le temperature stanno crescendo a una velocita’ doppia rispetto alla media globale. L’atmosfera, al di sopra dei 3.500 metri di quota, e’ in totale disequilibrio: a fine luglio, lo zero termico e’ stato registrato da MeteoSvizzera sulle Alpi svizzere a 5.184 metri. Un dato senza precedenti. Lo afferma Legambiente rilevando gli effetti dell’inverno 2021/2022, estremamente mite e siccitoso in tutto l’arco Alpino italiano (in molte aree si e’ superata la soglia dei 100 giorni senza pioggia). La neve al suolo, negli ultimi dieci anni ha subito un costante decremento; molti nivometri, gia’ a maggio sono arrivati ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 10 agosto 2022) Nellelestanno crescendo a una velocita’ doppia rispetto alla media globale. L’atmosfera, al di sopra dei 3.500di quota, e’ in totale disequilibrio: a, loe’ statoda MeteoSvizzera sullesvizzere a 5.184. Un. Lo afferma Legambiente rilevando gli effetti dell’inverno 2021/2022, estremamente mite e siccitoso in tutto l’arcono italiano (in molte aree si e’ superata la soglia dei 100 giornipioggia). La neve al suolo, negli ultimi dieci anni ha subito un costante decremento; molti nivo, gia’ a maggio sono arrivati ...

