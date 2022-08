Alice Campello, svelato il nome scelto per la bimba in arrivo (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’influencer Alice Campello svela il nome scelto per la bambina che aspetta dal calciatore Alvaro Morata. La ventisettenne è alla sua quarta gravidanza e, dopo tre bambini, è in arrivo la prima femminuccia di casa. Alice Campello, ecco qual è il nome scelto per la bambina Photo Credits: Cronaca SocialAlice Campello rivela quale sarà il nome che darà alla bambina che sta per avere dal calciatore Alvaro Morata. L’influncer, infatti, ha svelato il fatidico nome tramite alcune storie su Instagram. Attualmente, Alice Campello è al sesto mese di gravidanza; la ventisettenne ha colto l’occasione di rispondere a una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’influencersvela ilper la bambina che aspetta dal calciatore Alvaro Morata. La ventisettenne è alla sua quarta gravidanza e, dopo tre bambini, è inla prima femminuccia di casa., ecco qual è ilper la bambina Photo Credits: Cronaca Socialrivela quale sarà ilche darà alla bambina che sta per avere dal calciatore Alvaro Morata. L’influncer, infatti, hail fatidicotramite alcune storie su Instagram. Attualmente,è al sesto mese di gravidanza; la ventisettenne ha colto l’occasione di rispondere a una ...

