Abi avverte i partiti | «Fare scelte coraggiose su Europa e crescita»

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Una lettera alle commissioni parlamentari e ai«in vista delle prossime elezioni parlamentari, per contribuire alle riflessioni programmatiche utili per la diciannovesima legislatura...

Agenzia ANSA

Se il ministro dell'Economia, Daniele Franco, e il presidente dell', Antonio Patuelli, hanno proseguito nella usuale e comprensibile richiesta di realizzare in Europa garanzia comune dei depositi, ...In occasione dell' assemblea annuale, Visco parla della situazione economica italiana, ... da una parte, Viscoche il rallentamento dell'economia e il rischio della contrazione delle ... ==Governo: Patuelli (Abi), rischio esercizio provvisorio - PMI Una lettera alle commissioni parlamentari e ai partiti «in vista delle prossime elezioni parlamentari, per contribuire alle riflessioni programmatiche utili per la diciannovesima ...