Ucraina, Kiev: pesanti raid russi su linea fronte Donetsk (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – pesanti combattimenti sono stati segnalati nelle città in prima linea vicino a Donetsk, nel sud dell'Ucraina, dove secondo funzionari di Kiev la russia ha lanciato diversi raid aerei. "La situazione nella regione è tesa, i bombardamenti sono costanti in tutta la linea del fronte", ha detto alla televisione Ucraina il governatore regionale di Donetsk Pavlo Kyrylenko . "Il nemico non sta avendo successo. La regione di Donetsk sta tenendo", ha aggiunto. Nel sud-est il principale ponte Antonovsky sul fiume Dnepr nella regione di Kherson è stato nuovamente preso di mira dalle forze ucraine che cercavano di interrompere le linee di rifornimento russe. Yuri Sobolevsky, vice ...

