Terzo Polo | Renzi apre a Calenda | ma… fidarsi è bene | non fidarsi sarebbe meglio!

AlexBazzaro : Non c’è nessun terzo polo. Renzi e Calenda sono una stampella esterna del Pd con il quale sono pronti ad allearsi d… - AlexBazzaro : Ora Calenda e Renzi si uniranno. Attaccheranno anche il PD. Obbiettivo fingere di essere un terzo polo alternativo.… - Linkiesta : L’appello per la nascita di una lista unica con @matteorenzi e @CarloCalenda nel segno dell’agenda #Draghi - faornano : RT @claudiovelardi: Cari @CarloCalenda e @matteorenzi, trovate subito un accordo, create insieme un terzo polo riformista, atlantista, euro… - NemNemecsek : @StandbyAgain @CarloCalenda @matteorenzi Lavorare insieme per il paese avanti tutta con il terzo polo ! -

RaiNews

Matteo Renzi e Carlo Calenda si sono sentiti ieri e oggi riparleranno, ha detto lo stesso leader di Azione mentre per il leader di Italia Viva è 'Calenda che deve decidere se fare o no l'accordo con ...Come dicevamo, Azione è data al 2% (la scorse settimana era stata rilevata con +Europa), mentre il principale possibile alleato per un, Italia Viva di Matteo Renzi, al 2,2% ( - 0,4%). Il ... Terzo Polo: ipotesi accordo Azione-Iv. Renzi: "Insieme possiamo fare il botto" - Di Maio candida Federica Gasbarro la 'Greta' italiana - Di Maio candida Federica Gasbarro la 'Greta' italiana ROMA (ITALPRESS) – “Non promettiamo nulla. A destra fanno a gara alla percentuale più bassa di flat tax sapendo che la proposta non sta ...Improvvisamente Azione rompe con il Pd e il centro-sinistra. Calenda alza le braccia in diretta televisiva. Domenica 7 agosto va a Mezz’ora in più, Rai3, e brucia tutti i ponti: «Non intendo andare av ...