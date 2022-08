Spazio, al via nuovi studi sugli asteroidi (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – L’esplorazione degli asteroidi diventa più robusta e autosufficiente attraverso soluzioni innovative per la raccolta di campioni di polvere di asteroidi e comete. E’ l’obiettivo del Politecnico di Milano che è stato nominato come coordinatore del progetto europeo di ricerca Marie Sk?odowska-Curie Fellowship (Msca-If) Cradle (Collecting Asteroid-Orbiting Samples). asteroidi e comete, spiega il PoliMi, contengono, infatti, informazioni fondamentali sulla nascita e l’evoluzione del nostro Sistema Solare. Questi corpi celesti sono ricchi di risorse preziose come metalli, silicati e acqua che potrebbero essere sfruttate attraverso future missioni per la loro estrazione e consentire missioni autosufficienti di lunga durata, ma la composizione fisica degli asteroidi è varia e, nella maggior parte dei casi, ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – L’esplorazione deglidiventa più robusta e autosufficiente attraverso soluzioni innovative per la raccolta di campioni di polvere die comete. E’ l’obiettivo del Politecnico di Milano che è stato nominato come coordinatore del progetto europeo di ricerca Marie Sk?odowska-Curie Fellowship (Msca-If) Cradle (Collecting Asteroid-Orbiting Samples).e comete, spiega il PoliMi, contengono, infatti, informazioni fondamentali sulla nascita e l’evoluzione del nostro Sistema Solare. Questi corpi celesti sono ricchi di risorse preziose come metalli, silicati e acqua che potrebbero essere sfruttate attraverso future missioni per la loro estrazione e consentire missioni autosufficienti di lunga durata, ma la composizione fisica degliè varia e, nella maggior parte dei casi, ...

vivereitalia : Spazio, al via nuovi studi sugli asteroidi - Frahovic : Questione liste: se esce Rabiot ed entrano Kostic e Depay abbiamo un solo ulteriore spazio libero. Con Arthur, Pel… - ledicoladelsud : Spazio, al via nuovi studi sugli asteroidi - fisco24_info : Spazio, al via nuovi studi sugli asteroidi: (Adnkronos) - Sono ricchi di risorse preziose e ci raccontano nascita e… - LocalPage3 : Spazio, al via nuovi studi sugli asteroidi -