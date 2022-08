Simeone, l’ex allenatore: “È maturo per il Napoli. Farà grandi cose” (Di martedì 9 agosto 2022) CALCIOMERCATO Napoli. Simeone-Napoli. Giovanni Simeone potrebbe essere un nuovo acquisto del Napoli. l’ex allenatore del Cholito, Leonardo Semplici, ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv, è sicuro che l’argentino Farà il bene del club partenopeo: “Ho allenato a Cagliari il Cholito Simeone e in questi anni ha fatto cose straordinarie ad a Verona ha avuto anche grande continuità”. “Ora Giovanni ha l’età giusta per giocare a Napoli, è ormai maturo, può far parte di una rosa importante come quella azzurra. Il suo ruolo? Ovviamente può fare l’alternativa di Osimhen ma anche essere il suo compagno di reparto, poi dipenderà da Spalletti”. “La stagione sarà lunga, difficile ma al contempo ... Leggi su napolipiu (Di martedì 9 agosto 2022) CALCIOMERCATO. Giovannipotrebbe essere un nuovo acquisto deldel Cholito, Leonardo Semplici, ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv, è sicuro che l’argentinoil bene del club partenopeo: “Ho allenato a Cagliari il Cholitoe in questi anni ha fattostraordinarie ad a Verona ha avuto anche grande continuità”. “Ora Giovanni ha l’età giusta per giocare a, è ormai, può far parte di una rosa importante come quella azzurra. Il suo ruolo? Ovviamente può fare l’alternativa di Osimhen ma anche essere il suo compagno di reparto, poi dipenderà da Spalletti”. “La stagione sarà lunga, difficile ma al contempo ...

