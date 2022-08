Serie C, il via al campionato il 4 settembre: il comunicato ufficiale (Di martedì 9 agosto 2022) Il campionato di Serie C partirà ufficialmente il prossimo 4 settembre. Il comunicato ufficiale che annuncia La Serie C partirà ufficialmente il prossimo 4 settembre, come comunicato dalla Lega Pro nel comunicato ufficiale. IL comunicato – «AGGIORNAMENTO DATE COMPETIZIONI LEGA PRO STAGIONE SPORTIVA 2022-2023Il Presidente della Lega Pro, visto il decreto emesso in via cautelare dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio Direttivo, dispone il rinvio, a data da destinarsi, del Primo Turno Eliminatorio di Coppa Italia Serie C e il rinvio della 1a giornata di andata del campionato Serie C 2022-2023 come di seguito ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022) IldiC partirà ufficialmente il prossimo 4. Ilche annuncia LaC partirà ufficialmente il prossimo 4, comedalla Lega Pro nel. IL– «AGGIORNAMENTO DATE COMPETIZIONI LEGA PRO STAGIONE SPORTIVA 2022-2023Il Presidente della Lega Pro, visto il decreto emesso in via cautelare dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio Direttivo, dispone il rinvio, a data da destinarsi, del Primo Turno Eliminatorio di Coppa ItaliaC e il rinvio della 1a giornata di andata delC 2022-2023 come di seguito ...

