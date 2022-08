Precipitata dal balcone, morta in ospedale la 15enne casertana (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – E’ morta all’ospedale di Caserta una 15enne che la notte tra domenica e lunedì è Precipitata dal quarto piano della sua abitazione, a Pignataro Maggiore. L’adolescente viveva con la madre, e dai primi accertamenti realizzati dai carabinieri della Compagnia di Capua, sembra che si sia suicidata, lanciandosi dal balcone in un momento in cui la madre era impegnata in alcune faccende. Lo schianto sul terreno le ha provocato la rottura della milza; è stata operata d’urgenza a Caserta ma non ce l’ha fatta. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Pignataro Maggiore, Giorgio Magliocca. “Le energie si spengono – ha scritto Magliocca su Facebook – le speranze si affievoliscono sempre più lasciandoci inermi e vuoti di fronte alle situazioni alle quali non sappiamo più ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – E’all’di Caserta unache la notte tra domenica e lunedì èdal quarto piano della sua abitazione, a Pignataro Maggiore. L’adolescente viveva con la madre, e dai primi accertamenti realizzati dai carabinieri della Compagnia di Capua, sembra che si sia suicidata, lanciandosi dalin un momento in cui la madre era impegnata in alcune faccende. Lo schianto sul terreno le ha provocato la rottura della milza; è stata operata d’urgenza a Caserta ma non ce l’ha fatta. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Pignataro Maggiore, Giorgio Magliocca. “Le energie si spengono – ha scritto Magliocca su Facebook – le speranze si affievoliscono sempre più lasciandoci inermi e vuoti di fronte alle situazioni alle quali non sappiamo più ...

