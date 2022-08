Per Materazzi il rivale dell'Inter è il suo vecchio amico - Top News (Di martedì 9 agosto 2022) Si fida dell' Inter nonostante l'incerto precampionato. Alla Gazzetta Marco Materazzi parla da ottimista e non si dice preoccupato per le incertezze difensive Dopo aver elogiato Lukaku ('Ha fatto una scelta, quella di tornare, dopo un anno passato praticamente ... Leggi su sportevai (Di martedì 9 agosto 2022) Si fidanonostante l'incerto precampionato. Alla Gazzetta Marcoparla da ottimista e non si dice preoccupato per le incertezze difensive Dopo aver elogiato Lukaku ('Ha fatto una scelta, quella di tornare, dopo un anno passato praticamente ...

cmdotcom : #Materazzi: 'Scudetto al #Milan? L'#Inter per qualità era superiore. Ora attenzione a questa Roma' - romagnolismo : RT @cmdotcom: #Materazzi: 'Scudetto al #Milan? L'#Inter per qualità era superiore. Ora attenzione a questa Roma' - pccpla : RT @cmdotcom: #Materazzi: 'Scudetto al #Milan? L'#Inter per qualità era superiore. Ora attenzione a questa Roma' - TommasoMA9 : @farted94 Acerbi? Intendi quel difensore che al suo prime era più forte di Materazzi stesso, solo che non ha avuto… - ildondraperiano : RT @cmdotcom: #Materazzi: 'Scudetto al #Milan? L'#Inter per qualità era superiore. Ora attenzione a questa Roma' -