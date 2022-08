Paltrinieri | «Seguo l’attualità È sbagliato escludere russi e bielorussi dalle gare | lo sport deve unire»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 9 agosto 2022) Gregè il Capitano della Nazionale più forte di sempre, e dopo un Mondiale chiuso con quattro medaglie si prepara per gli Europei. Lo intervista il Corriere della Sera di oggi. Ne riportiamo un estratto. «Ci sono momenti in cui credi tantissimo in te e momenti in cui dubiti tantissimo. Io mi faccio sempre un sacco di domande: “Sono pronto?”, “Quello che sto facendo è giusto?”, e spesso ho pure poche risposte. È successo ai Mondiali, anche se nel fondo del mio cuore sapevo che potevo fare bene, dovevo solo riuscire a tirarlo fuori. Non sei una macchina, quello che senti all’esterno vagamente ti può condizionare, anche se per me alla fine è tutta benzina. Però non pensate che sia tutto così lineare, sbagli una gara e riparti… È più difficile di così, ma penso che la bravura dei campioni sia trovare il modo di uscirne, anche in tempi stretti». Buttarsi nelle ...