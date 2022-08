LA NAZIONE

Il presidente della Port Authority di Pisa, Salvatore Pisano Alla prima fase dei lavori per la profilatura del canale dei. Interventi necessari per rispondere a eventuali disagi legati alla grave siccità e a fenomeni naturali come la bassa marea. ...L'altra grande novità di questi giorni è infatti la nuova sinergia stretta tra la Port Authority e i cantieri che operano nell'area della. "Invieremo ogni 6 mesi una batimetria aggiornata a ... Navicelli, al via la prima fase dei lavori per la profilatura del canale - Cronaca - lanazione.it Pisa, 9 agosto 2022 - Al via la prima fase dei lavori per la profilatura del canale dei Navicelli . Interventi necessari per rispondere a eventuali disagi legati alla grave siccità e a fenomeni natura ...Pisa, 8 agosto - Grazie ad una sinergia stretta tra Port Authority e le attività imprenditoriali dell’area, ogni sei mesi sarà redatto un report per fare il punto delle profondità del canale, ed inter ...