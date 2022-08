Marcinelle | l' Abruzzo ricorda i minatori morti 66 anni fa

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 9 agosto 2022) Pescara - A 66dall'incendio della miniera di carbone di Bois du Cazier, ain Belgio, in cui persero la vita 262, di cui 136 italiani (di questi 60 erano abruzzesi, 23 da Manoppello per questo considerata "Citta' Martire") l'amministrazione comunale di Manoppello ha commemorato le vittime del tragico rogo in contemporanea con la città belga di Charleroi. A Manoppello, in occasione della 'Giornata del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo', si è tenuta la cerimonia di deposizione della corona d'alloro, in piazza, alla presenza delle autorità e di Line Manouvrier, rappresentante del Bois du Cazier e della comunità di Charleroi. Nella giornata di ieri invece una delegazione del Comune, il sindaco Giorgio De Luca e il presidente del Consiglio Comunale Roberto Cavallo, si è recata in ...