LIVE Camila Giorgi-Raducanu 7-6 1-2, WTA Toronto 2022 in DIRETTA: scambio di break nel secondo set (Di martedì 9 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-CARRENO BUSTA DALLE 17.00 3-2 ARRIVA IL break A ZERO DI Giorgi 0-40 COME STA GIOCANDO Giorgi!!!! L’AZZURRA OTTIENE TRE PALLE break 0-40 VOLÉE IN ALLUNGO DI Giorgi SUL PASSANTE DI Raducanu 0-15 Gran rovescio diagonale in avanzamento di Giorgi. 2-2 Giorgi tiene il servizio e conferma il break. 40-30 Rovescio lungo di Giorgi in uscita dal servizio. 40-15 Diritto vincente lungolinea di Raducanu. 40-0 Scappa via la risposta della britannica. 30-0 In rete la risposta di Raducanu. 15-0 Servizio, rovescio e diritto a volo di Giorgi. 1-2 ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-CARRENO BUSTA DALLE 17.00 3-2 ARRIVA ILA ZERO DI0-40 COME STA GIOCANDO!!!! L’AZZURRA OTTIENE TRE PALLE0-40 VOLÉE IN ALLUNGO DISUL PASSANTE DI0-15 Gran rovescio diagonale in avanzamento di. 2-2tiene il servizio e conferma il. 40-30 Rovescio lungo diin uscita dal servizio. 40-15 Diritto vincente lungolinea di. 40-0 Scappa via la risposta della britannica. 30-0 In rete la risposta di. 15-0 Servizio, rovescio e diritto a volo di. 1-2 ...

bth_alywm : Camila Giorgi vs Emma Raducanu Live - YLiveee : Emma Raducanu vs Camila Giorgi Live Streaming - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Raducanu 3-2 WTA Toronto 2022 in DIRETTA: l’azzurra recupera il break nel primo set - #Camila… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Raducanu 0-0 WTA Toronto 2022 in DIRETTA: si comincia in Canada! In palio il secondo turno -… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - WTA Toronto 2022 - Camila Giorgi torna in campo dopo l’eliminazione di San José: l’azzurra sfida all… -