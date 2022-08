La terra che manca sotto i piedi (Di martedì 9 agosto 2022) La spiegazione di questo ennesimo, pauroso terreno mancato sotto i piedi sta nel fatto che la guerra d’Ucraina rimette in causa l’intera storia del Novecento, che a furia di correzioni revisioni e rattoppi era stata data per sistemata, a ciascuno il suo, con buona pace di tutti Leggi su ilfoglio (Di martedì 9 agosto 2022) La spiegazione di questo ennesimo, pauroso terrenotosta nel fatto che la guerra d’Ucraina rimette in causa l’intera storia del Novecento, che a furia di correzioni revisioni e rattoppi era stata data per sistemata, a ciascuno il suo, con buona pace di tutti

BarbascuraX : Proposte del centrodestra: flat tax, taglio iva e aumento delle pensioni. Insomma, poveri e giovani pagano per i ri… - rubio_chef : Se non imporrete a Israele di abbattere muri e checkpoint, di mettere a terra i droni, di far rientrare le navi che… - evagiovannini : “Come in Cielo così in Terra”. Perché quello che sta facendo Samantha Cristoforetti è la frontiera più avanzata del… - Aulereb : RT @BarbascuraX: Proposte del centrodestra: flat tax, taglio iva e aumento delle pensioni. Insomma, poveri e giovani pagano per i ricchi e… - valeriopin : RT @BarbascuraX: Proposte del centrodestra: flat tax, taglio iva e aumento delle pensioni. Insomma, poveri e giovani pagano per i ricchi e… -