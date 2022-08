La corsa al voto | lo speciale di Tg La7 dove non ci sono risse

(Di martedì 9 agosto 2022) di Aldo Grasso Se non c'è la rissa, la tv regala dettagli non verbali molto interessanti. Al di là degli slogan e delle opinioni "Laal" , lodel Tg La7, mi ricorda molto " Tribuna Elettorale" , per questo lo seguo con piacere: Paolo Celata dà spazio a tutti i partiti, ma uno per volta (al massimo due). Al suo fianco Alessandro De Angelis (...

ItaliaViva : ???? Stasera @matteorenzi ospite a 'La corsa al voto' su @La7tv alle 21 e 20. - Mov5Stelle : ?? STASERA IN TV ??? @MariaDomenicaC4 ?? Speciale TG La7 - La corsa al voto ?? 22.50 ?? #La7 - La7tv : ??????? Questa sera il primo imperdibile appuntamento con “La corsa al voto”. ?? @paolocelata vi aspetta dalle 21.15 - andvaccaro : @pat_bernardo @MilaSpicola il voto democraticamente espresso, legittima i rappresentanti eletti. Il tema è la richi… - AlessandroZor20 : @lorepregliasco Secondo alcuni il mondo reale è qui su Twitter... comunque spero in una corsa al voto utile anti Meloni.... -

di Aldo Grasso Se non c'è la rissa, la tv regala dettagli non verbali molto interessanti. Al di là degli slogan e delle opinioni "Laal" , lo speciale del Tg La7, mi ricorda molto " Tribuna Elettorale" , per questo lo seguo con piacere: Paolo Celata dà spazio a tutti i partiti, ma uno per volta (al massimo due). Al suo ...IL SONDAGGIO SWG Continua la sfida tra Fdi e Pd nellaelettorale . Secondo un sondaggio Swg realizzato ieri il 23,8 dei partecipanti alsi dice pronto a scegliere Fratelli d'Italia seguito dal 23,3 di votanti per il Partito democratico. Per ...Elezioni politiche 2022, diretta oggi 9 agosto. «Se prende un voto in più Giorgia Meloni, il premier lo fa Giorgia Meloni. Se prende un voto in più Matteo Salvini, lo ...Dopo lo strappo con il Pd sono in corso trattative tra il leader di Azione Carlo Calenda e quello di Italia viva Matteo Renzi che potrebbero sancire il nuovo patto centrista che li porterebbe a correr ...