Giorgi-Raducanu in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Toronto 2022 (Di martedì 9 agosto 2022) Camila Giorgi affronterà Emma Raducanu al primo turno del Wta 1000 di Toronto 2022. Partita di difficile lettura, come spesso accade quando è coinvolta la tennista di Macerata, ma a maggior ragione con le due giocatrici che arrivano da un periodo complicato a livello di risultati. L'azzurra in Canada difende lo straordinario successo ottenuto lo scorso anno a Montreal e rischia di sprofondare fuori dalle prime settanta del ranking e anche per la britannica, nata tra l'altro proprio a Toronto, si avvicina la pesantissima difesa del titolo degli Us Open. Per entrambe si tratta del secondo torneo di questa trasferta oltreoceano: Camila la scorsa settimana ha perso all'esordio a San Jose contro Kudermetova, mentre Raducanu si è spinta fino ai quarti di finale a Washington, battendo Chirico ...

kimforaday_ : Ma il match tra Giorgi e Raducanu è la sfida a chi fa più schifo? #NBO22 - AleColumn99 : 'per vincere una partita dovete tenere il servizio' Raducanu e Giorgi: - CamiGiorgi_fan : Toronto - set 1 - Camila Giorgi vs Emma Raducanu 3-4 - Raducanu_FanIta : Toronto - set 1 - Camila Giorgi vs Emma Raducanu 3-4 - ArmandoSoave85 : Toronto R1 @EmmaRaducanu vs Camila Giorgi time @Raducanu_FanIta @CamiGiorgi_fan -