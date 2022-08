F1, Otmar Szafnauer: “Esteban è un talento eccezionale. Sta migliorando molto” (Di martedì 9 agosto 2022) Otmar Szafnauer esprime la propria opinione nei confronti di Esteban Ocon, unico volto certo per la stagione 2023 del Mondiale di F1 per quanto riguarda Alpine. La casa francese cerca un compagno per il transalpino dopo l’uscita di scena di Fernando Alonso che correrà per Aston Martin al posto del quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel. Il ritiro del tedesco, il cambio di casacca improvviso del due volte vincitore della 24h Le Mans, ha innescato una reazione a catena che ora dovrà terminare con un nuovo acquisto da parte di Alpine, protagonista in negativo dell’ultimo periodo dopo il ‘finto’ annuncio dell’australiano Oscar Piastri. Szafnauer, team principal del brand transalpino, ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Esteban è un talento ... Leggi su oasport (Di martedì 9 agosto 2022)esprime la propria opinione nei confronti diOcon, unico volto certo per la stagione 2023 del Mondiale di F1 per quanto riguarda Alpine. La casa francese cerca un compagno per il transalpino dopo l’uscita di scena di Fernando Alonso che correrà per Aston Martin al posto del quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel. Il ritiro del tedesco, il cambio di casacca improvviso del due volte vincitore della 24h Le Mans, ha innescato una reazione a catena che ora dovrà terminare con un nuovo acquisto da parte di Alpine, protagonista in negativo dell’ultimo periodo dopo il ‘finto’ annuncio dell’australiano Oscar Piastri., team principal del brand transalpino, ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “è un...

