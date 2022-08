Covid-19, decisa impennata dei casi. Sale anche numero dei morti (Di martedì 9 agosto 2022) decisa impennata dei casi di Covid 19 in Italia: sono 43.084 nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore rispetto dei 11.976 casi registrati ieri. Sale anche il numero dei morti: 177 quelli registrati oggi (contro i 113 di ieri), cifra che fa salire a 173.426 il totale dei decessi dall'inizio della pandemia. Secondo quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute, il tasso di positività (calcolato sulla base dei 272.495 tamponi processati) è al 15,8%, la stessa percentuale registrata ieri. Nel frattempo diminuisce la pressione sul sistema ospedaliero: il numero dei ricoveri in terapia intensiva scende a 331 (8 meno di ieri) e risultano in calo anche i posti letto occupati nei reparti ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 9 agosto 2022)deidi19 in Italia: sono 43.084 nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore rispetto dei 11.976registrati ieri.ildei: 177 quelli registrati oggi (contro i 113 di ieri), cifra che fa salire a 173.426 il totale dei decessi dall'inizio della pandemia. Secondo quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute, il tasso di positività (calcolato sulla base dei 272.495 tamponi processati) è al 15,8%, la stessa percentuale registrata ieri. Nel frattempo diminuisce la pressione sul sistema ospedaliero: ildei ricoveri in terapia intensiva scende a 331 (8 meno di ieri) e risultano in caloi posti letto occupati nei reparti ...

