Concorso Comune Trieste, 30 agenti Polizia Locale: come partecipare (Di martedì 9 agosto 2022) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2022 l’avviso relativo a un Concorso pubblico per il Comune di Trieste per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 30 agenti di Polizia Locale. La selezione sarà per soli esami e sarà possibile presentare domanda fino alle ore 23,59 del giorno 21 settembre 2022. Il termine originariamente previsto era il 22 agosto, ma è stato prorogato con con la determinazione dirigenziale n. 1910 del 1° agosto 2022. Sul Concorso operano le seguenti riserve: 4 posti vengono riservati ai candidati che appartengono alla categoria di cui all’art. 18, comma 2 ed equiparati, della legge n. 68/99, iscritti negli appositi elenchi del collocamento obbligatorio; 6 posti vengono riservati ai militari di cui agli artt. 1014 e 678 del ... Leggi su leggioggi (Di martedì 9 agosto 2022) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2022 l’avviso relativo a unpubblico per ildiper l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 30di. La selezione sarà per soli esami e sarà possibile presentare domanda fino alle ore 23,59 del giorno 21 settembre 2022. Il termine originariamente previsto era il 22 agosto, ma è stato prorogato con con la determinazione dirigenziale n. 1910 del 1° agosto 2022. Suloperano le seguenti riserve: 4 posti vengono riservati ai candidati che appartengono alla categoria di cui all’art. 18, comma 2 ed equiparati, della legge n. 68/99, iscritti negli appositi elenchi del collocamento obbligatorio; 6 posti vengono riservati ai militari di cui agli artt. 1014 e 678 del ...

