C'è l'accordo, lascia il Napoli e rimane in Serie A (Di martedì 9 agosto 2022) Petagna al Monza, tutto fatto. L'attaccante italiano potrà rilanciarsi alla corte di Stroppa, dopo che al Napoli ha visto pochissime volte il campo. Come riporta Sky, infatti, c'è l'accordo tra le due società: prestito oneroso a 2,5 milioni di euro con riscatto fissato a 10 milioni di euro più 1,5 di bonus per arrivare così alla cifra totale di 14 milioni di euro. Dopo diverse candidature e ricerche da parte di Galliani, sarà Andrea Petagna il nuovo attaccante titolare del Monza. Petagna, Monza, MilanPetagna l'anno scorso ha registrato 31 presenze tra campionato e coppe (molte delle quali da subentrante), mettendo a referto 4 gol. Cercherà il rilancio in una piazza più piccola, quella monzese. Alessio Nicolosi

