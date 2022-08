Calcio: Ibrahimovic torna a Milanello, Origi in gruppo (Di martedì 9 agosto 2022) Milano, 9 ago. - (Adnkronos) - Dopo l'operazione al ginocchio arrivata pochi giorni dopo la vittoria dello scudetto, il rinnovo per una stagione e il lavoro di riabilitazione individuale, Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milanello. Lo svedese è arrivato al centro sportivo rossonero ieri, lunedì 8 agosto, e anche oggi è presente nella struttura di allenamento del Milan dove ha svolto fisioterapia. Nonostante il suo rientro in campo sia previsto tra circa sei mesi, la presenza di Ibra a Milanello è un segnale che dà positività a tutto il gruppo, vista l'importanza dello svedese per i compagni e per tutto l'ambiente, al di là delle vicende strettamente di campo. Lo svedese resterà ancora qualche giorno a Milanello e poi partirà per le vacanze in Sardegna. Ma le buone notizie per Stefano ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) Milano, 9 ago. - (Adnkronos) - Dopo l'operazione al ginocchio arrivata pochi giorni dopo la vittoria dello scudetto, il rinnovo per una stagione e il lavoro di riabilitazione individuale, Zlatanto a. Lo svedese è arrivato al centro sportivo rossonero ieri, lunedì 8 agosto, e anche oggi è presente nella struttura di allenamento del Milan dove ha svolto fisioterapia. Nonostante il suo rientro in campo sia previsto tra circa sei mesi, la presenza di Ibra aè un segnale che dà positività a tutto il, vista l'importanza dello svedese per i compagni e per tutto l'ambiente, al di là delle vicende strettamente di campo. Lo svedese resterà ancora qualche giorno ae poi partirà per le vacanze in Sardegna. Ma le buone notizie per Stefano ...

