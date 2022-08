ATP Montreal 2022 | Matteo Berrettini | “Ci sono giornate buone e giornate meno buone | oggi mi sentivo stanco”

(Di martedì 9 agosto 2022) Inizia male il cammino sul cemento nordamericano per. Attesissimo in questo finale d’estate, il romano è stato sconfitto all’esordio dell’ATP diin due rapidi set (6-3, 6-2) dallo spagnolo Pablo Carreno Busta. Una partita che non c’è praticamente mai stata quella odierna, con l’iberico nettamente superiore su tutti i fondamentali e l’azzurro in netta difficoltà. Masters 1000: Carreno Busta travolge un opacoLe parole dell’atleta tricolore riportate da Ubitennis: “Cidavvero è stata una giornata ...

