Alexis Sanchez atteso in serata a Marsiglia

Alexis Sanchez dovrebbe essere in serata a Marsiglia, pronto per firmare con l'Olympique nella giornata di domani Alexis Sanchez sarà un nuovo giocatore dell'Olympique Marsiglia. Stasera, spiega Le Phoceen, è atteso all'aeroporto per incontrare poi i dirigenti e firmare il biennale con l'OM. Nonostante il tentativo di disturbo del Galatasaray, la proposta del club transalpino ha convinto il Nino Maravilla a giocare a Marsiglia.

