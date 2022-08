“Vomito, nausea e febbre”. Famiglia in ospedale dopo aver bevuto acqua minerale in bottiglia (Di lunedì 8 agosto 2022) Bevono acqua minerale in bottiglia e finiscono in ospedale, è successo a una Famiglia della provincia di Rieti; a raccontare la storia è il Messaggero. A quanto riporta il quotidiano romano si tratterebbe di “una vicenda ancora in fase di accertamento e di verifiche con indagini affidate ai carabinieri e agli organi competenti dell’Asl di Rieti. Il nucleo familiare è finito al pronto soccorso dell’ospedale de Lellis di Rieti nella scorsa serata con uno stato febbrile e una sintomatologia da intossicazione alimentare’.febbre quindi, nausea e Vomito che non avrebbero colpito solo loro. Al pronto soccorso infatti sarebbero finite anche altre persone che avrebbero acquistato acqua di stessa marca e, presumibilmente, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 agosto 2022) Bevonoine finiscono in, è successo a unadella provincia di Rieti; a raccontare la storia è il Messaggero. A quanto riporta il quotidiano romano si tratterebbe di “una vicenda ancora in fase di accertamento e di verifiche con indagini affidate ai carabinieri e agli organi competenti dell’Asl di Rieti. Il nucleo familiare è finito al pronto soccorso dell’de Lellis di Rieti nella scorsa serata con uno stato febbrile e una sintomatologia da intossicazione alimentare’.quindi,che non avrebbero colpito solo loro. Al pronto soccorso infatti sarebbero finite anche altre persone che avrebbero acquistatodi stessa marca e, presumibilmente, ...

