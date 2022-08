Una domanda ai politici nostrani e non: perché non volete andare in pensione? (Di lunedì 8 agosto 2022) di Michele 14 Ebbene sì, ho compreso pienamente che il ciclo della vita di ogni essere vivente ha un senso ed è programmato così affinché avvenga quel naturale ricambio generazionale ai fini evolutivi delle specie e per la tutela delle stesse. Pensiamo agli esseri umani, ad esempio, che dopo una vita di lavoro condita da gioie e dolori attendono l’agognata pensione per potersi finalmente riposare. Ciò è un bene direttamente ascrivibile al singolo individuo, ma anche al resto della collettività. Si sa che i riflessi, la prontezza, la forza, tendono a diminuire e, a causa di questo “dolce” declino, si potrebbero mettere in pericolo anche altre persone. Mi sono accorto, però, che questa consapevolezza “innata” sia provata solo dai comuni mortali, perché sembra che tutte le personalità importanti, specie della politica a livello globale, sia convinta del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) di Michele 14 Ebbene sì, ho compreso pienamente che il ciclo della vita di ogni essere vivente ha un senso ed è programmato così affinché avvenga quel naturale ricambio generazionale ai fini evolutivi delle specie e per la tutela delle stesse. Pensiamo agli esseri umani, ad esempio, che dopo una vita di lavoro condita da gioie e dolori attendono l’agognataper potersi finalmente riposare. Ciò è un bene direttamente ascrivibile al singolo individuo, ma anche al resto della collettività. Si sa che i riflessi, la prontezza, la forza, tendono a diminuire e, a causa di questo “dolce” declino, si potrebbero mettere in pericolo anche altre persone. Mi sono accorto, però, che questa consapevolezza “innata” sia provata solo dai comuni mortali,sembra che tutte le personalità importanti, specie della politica a livello globale, sia convinta del ...

