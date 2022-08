Ucraina-Taiwan | il rischio di un effetto domino delle invasioni

(Di lunedì 8 agosto 2022) Rotte di pace e anniversari atomici. L’globale, dal Mar Nero allo Stretto di, evidenzia un insieme di concatenazioni strategiche e politico economiche che accentuano le connessioni fra l’evoluzione dell’invasione dell’da parte della Russia di Putin ed ildi un corto circuito bellico fra la Cina e gli Stati Uniti. A Washington l’ossessivo dispiegamento di forze cinesi ha in parte fatto rievocare l’atmosfera dei tragici giorni dell’ingresso degli Stati Uniti nel secondo conflitto mondiale, quando nonostante l’attacco proditorio del Giappone a Pearl Harbor e il dilagare nipponico nel Pacifico, il Presidente Roosevelt decise di concentrare principalmente l’intervento americano nella guerra in Europa e sull’Atlantico, la strategia “Hitler first”, per bloccare e ...

matteorenzi : Mentre loro parlano di alleanze, il mondo brucia. Dall’Ucraina a Taiwan, dalla striscia di Gaza all’estremismo che… - _Nico_Piro_ : Da questo editoriale di Friedman @nytimes emerge che esponenti amministrazione USA sono molto più preoccupati di qu… - riotta : Missione Pelosi a Taiwan durante crisi Ucraina un azzardo inutile. - francescagraz1 : RT @matteorenzi: Mentre loro parlano di alleanze, il mondo brucia. Dall’Ucraina a Taiwan, dalla striscia di Gaza all’estremismo che torna a… - laboescapes : RT @radio3mondo: Il podcast della rassegna stampa estera condotta da @CostanzaSpocci su @Radio3tweet In apertura: tregua tra #Gaza e #Isra… -

...più probabile invasione della stessa. Biden deve quindi ripristinare urgentemente la deterrenza, per evitare quell'effetto domino verificatosi a seguito delle crisi in Afghanistan e in:...Resta alta l'attenzione per le tensioni geopolitiche con la guerra ine le manovre militari della Cina intorno a. Avvio di seduta in rialzo per Francoforte (+0,95%), Parigi (+0,59%), ...La speaker della camera, Nancy Pelosi, la scorsa settimana è stata la protagonista indiscussa delle notizie di politica estera. 82 anni e un’esperienza decennale nel mondo democratico americano, duran ...“La Cina non sta circondando Taiwan: Taiwan fa parte della Cina. E questo è stato assolutamente accettato dall'intera comunità internazionale dal 1948, e se non lo sai, non stai leggendo abbastanza”, ...