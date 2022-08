Troppi interrogativi, il Benevento non c’è ancora: il Genoa elimina la Strega (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minutiGenova – Sarà il Genoa a sfidare la Spal nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. L’avventura del Benevento nella competizione termina subito, complice la sconfitta per tre reti a due subita dagli uomini di Caserta al “Ferraris“. Passi un verdetto che interessava relativamente, la Coppa Italia non poteva certo essere un obiettivo della Strega, a preoccupare è la prestazione di una squadra costantemente in balia dell’avversario, complici le troppe incognite che i giallorossi si trascinano da tanto, troppo tempo. Più che il tecnico di Melito di Porto Salvo, andrebbe interrogato Pasquale Foggia, perché, nonostante l’obiettivo sbandierato sia la salvezza, in un campionato che si annuncia complicato non si possono regalare pedine come Barba, Ionita e Insigne. Non sarà ancora il tempo dei processi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minutiGenova – Sarà ila sfidare la Spal nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. L’avventura delnella competizione termina subito, complice la sconfitta per tre reti a due subita dagli uomini di Caserta al “Ferraris“. Passi un verdetto che interessava relativamente, la Coppa Italia non poteva certo essere un obiettivo della, a preoccupare è la prestazione di una squadra costantemente in balia dell’avversario, complici le troppe incognite che i giallorossi si trascinano da tanto, troppo tempo. Più che il tecnico di Melito di Porto Salvo, andrebbe interrogato Pasquale Foggia, perché, nonostante l’obiettivo sbandierato sia la salvezza, in un campionato che si annuncia complicato non si possono regalare pedine come Barba, Ionita e Insigne. Non saràil tempo dei processi ...

