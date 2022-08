Smart working a rischio per mancanza di fondi. Ecco cosa accadrà (Di lunedì 8 agosto 2022) dopo l’esclusione della misura dal Decreto aiuti bis Il Decreto Aiuti Bis, approvato in Consiglio dei ministri la scorsa settimana, non fa alcun accenno a due temi importanti: lo Smart working e il Superbonus 110%. Il motivo alla base dell’assenza dei fondi per lo Smart working, secondo il ministro Orlando, che ha insistito per inserire la proroga nel decreto, è che “non si è trovato il necessario consenso“. Il ministro ha dichiarato che la questione sarà riproposta in sede di conversione del testo in Parlamento. Leggi anche: Smart working, cosa cambia dal primo settembre Il nodo per i fragili, come accennato, è quello delle risorse finanziarie. Scrive il messaggero: “Accanto alla possibilità del lavoro agile – anche per i genitori di ragazzi fino a ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 8 agosto 2022) dopo l’esclusione della misura dal Decreto aiuti bis Il Decreto Aiuti Bis, approvato in Consiglio dei ministri la scorsa settimana, non fa alcun accenno a due temi importanti: loe il Superbonus 110%. Il motivo alla base dell’assenza deiper lo, secondo il ministro Orlando, che ha insistito per inserire la proroga nel decreto, è che “non si è trovato il necessario consenso“. Il ministro ha dichiarato che la questione sarà riproposta in sede di conversione del testo in Parlamento. Leggi anche:cambia dal primo settembre Il nodo per i fragili, come accennato, è quello delle risorse finanziarie. Scrive il messaggero: “Accanto alla possibilità del lavoro agile – anche per i genitori di ragazzi fino a ...

