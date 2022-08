Perché dal 13 agosto diventa più difficile trovare lavoro (Di lunedì 8 agosto 2022) Dal 13 agosto sarà più difficile per le aziende assumere personale. E non solo, visto che la misura riguarda anche le famiglie, con collaboratori domestici e badanti. Sarà dunque anche più difficile trovare lavoro. Questi gli effetti di un provvedimento il cui scopo dovrebbe in realtà essere quello di semplificare le procedure di assunzione, il decreto trasparenza. Per cui dal mondo dalle organizzazioni di settore e dai consulenti del lavoro arriva l’appello per un rinvio. Troppi gli obblighi burocratici previsti dalla misura, che rischiano di rallentare e intasare gli uffici delle risorse umane e i Caf, e di conseguenza fermare le assunzioni stesse. Cosa prevede il decreto trasparenza e Perché aiuta i lavoratori Il provvedimento, che recepisce le direttive dell’Unione ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 agosto 2022) Dal 13sarà piùper le aziende assumere personale. E non solo, visto che la misura riguarda anche le famiglie, con collaboratori domestici e badanti. Sarà dunque anche più. Questi gli effetti di un provvedimento il cui scopo dovrebbe in realtà essere quello di semplificare le procedure di assunzione, il decreto trasparenza. Per cui dal mondo dalle organizzazioni di settore e dai consulenti delarriva l’appello per un rinvio. Troppi gli obblighi burocratici previsti dalla misura, che rischiano di rallentare e intasare gli uffici delle risorse umane e i Caf, e di conseguenza fermare le assunzioni stesse. Cosa prevede il decreto trasparenza eaiuta i lavoratori Il provvedimento, che recepisce le direttive dell’Unione ...

Perché dal 13 agosto diventa più difficile trovare lavoro Perché è richiesta una moratoria al decreto trasparenza. Il cambio di rotta riguarda non solo le nuove assunzioni , ma tutti i contratti firmati a partire dal primo agosto, per i quali gli ...