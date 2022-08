"Non arrivavo a fine mese. Per farmi abbassare l'affitto...": Barbarossa, confessioni drammatiche (Di lunedì 8 agosto 2022) La vita di Luca Barbarossa non è sempre stata semplice. In occasione del suo ultimo libro autobiografico, il cantante ha deciso di raccontarsi. "Ero un ribelle che scappava da casa e non tornava per settimane, mesi. Sparivo, me ne andavo in Inghilterra, in America. Con il mio amico Mario ci esibivamo a piazza Navona o anche a Barcellona: eravamo giovani, carini, simpatici. Non stavamo per strada perché ce la passavamo male o eravamo disperati. Per noi era una lunga vacanza e con quel mestiere ci campavamo, facevamo soldi per proseguire il viaggio", ha ammesso in una lunga intervista al Corriere della Sera. Poi arrivò il successo. L'anno della svolta fu il 1981, quando l'artista partecipò al Festival di Sanremo con il brano "Roma spogliata". Ma la fama lasciò in fretta spazio a periodi bui: "Con la mia chitarra e un sacco a pelo, ero entrato in questa casa e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) La vita di Lucanon è sempre stata semplice. In occasione del suo ultimo libro autobiografico, il cantante ha deciso di raccontarsi. "Ero un ribelle che scappava da casa e non tornava per settimane, mesi. Sparivo, me ne andavo in Inghilterra, in America. Con il mio amico Mario ci esibivamo a piazza Navona o anche a Barcellona: eravamo giovani, carini, simpatici. Non stavamo per strada perché ce la passavamo male o eravamo disperati. Per noi era una lunga vacanza e con quel mestiere ci campavamo, facevamo soldi per proseguire il viaggio", ha ammesso in una lunga intervista al Corriere della Sera. Poi arrivò il successo. L'anno della svolta fu il 1981, quando l'artista partecipò al Festival di Sanremo con il brano "Roma spogliata". Ma la fama lasciò in fretta spazio a periodi bui: "Con la mia chitarra e un sacco a pelo, ero entrato in questa casa e ...

