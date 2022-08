Napoli, per sfuggire alla multa investe un agente (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSprovvisto di assicurazione auto e di documenti, un uomo ha cercato la fuga investendo uno dei due agenti di polizia Municipale che si apprestavano a contestargli una serie di infrazioni al codice della strada. E’ accaduto a Napoli, dove gli agenti della Municipale in sevizio a Piazza Carità, hanno notato un autoveicolo in sosta che creava intralcio alla circolazione. Dalle verifiche effettuate la vettura è risultata sprovvista di assicurazione. Sopraggiunto sul posto il conducente del veicolo, e messo al corrente dagli agenti delle sanzioni previste, ha tentato la fuga con l’auto investendone uno. L’uomo veniva così fermato e accompagnato per accertare le generalità al comando della polizia locale in quanto risultato anche sprovvisto dei documenti di riconoscimento. Fatti i dovuti ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSprovvisto di assicurazione auto e di documenti, un uomo ha cercato la fugando uno dei due agenti di polizia Municipale che si apprestavano a contestargli una serie di infrazioni al codice della strada. E’ accaduto a, dove gli agenti della Municipale in sevizio a Piazza Carità, hanno notato un autoveicolo in sosta che creava intralciocircolazione. Dalle verifiche effettuate la vettura è risultata sprovvista di assicurazione. Sopraggiunto sul posto il conducente del veicolo, e messo al corrente dagli agenti delle sanzioni previste, ha tentato la fuga con l’autondone uno. L’uomo veniva così fermato e accompagnato per accertare le generalità al comando della polizia locale in quanto risultato anche sprovvisto dei documenti di riconoscimento. Fatti i dovuti ...

