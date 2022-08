MotoGP, frattura al tallone per Aleix Espargaro: prescritta una settimana di riposo (Di lunedì 8 agosto 2022) I controlli medici a cui si è sottoposto Aleix Espargaro presso l’Ospedale Dexeus di Barcellona hanno evidenziato una frattura al tallone del piede destro. Lo spagnolo è stato vittima di un violento highside nelle FP4 del GP di Gran Bretagna che ha condizionato il resto del suo weekend. Nonostante il dolore, il pilota dell’Aprilia è comunque sceso in pista ed ha chiuso la gara al nono posto, limitando i danni in ottica classifica generale. In vista del prossimo appuntamento mondiale, ovvero il GP d’Austria – dal 19 al 21 agosto -, Espargaro dovrebbe esserci regolarmente. Non dovendo sottoporsi ad alcun intervento chirurgico, potrà cavarsela con una semplice settimana di riposo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 agosto 2022) I controlli medici a cui si è sottopostopresso l’Ospedale Dexeus di Barcellona hanno evidenziato unaaldel piede destro. Lo spagnolo è stato vittima di un violento highside nelle FP4 del GP di Gran Bretagna che ha condizionato il resto del suo weekend. Nonostante il dolore, il pilota dell’Aprilia è comunque sceso in pista ed ha chiuso la gara al nono posto, limitando i danni in ottica classifica generale. In vista del prossimo appuntamento mondiale, ovvero il GP d’Austria – dal 19 al 21 agosto -,dovrebbe esserci regolarmente. Non dovendo sottoporsi ad alcun intervento chirurgico, potrà cavarsela con una semplicedi. SportFace.

