Michelle Hunziker è incinta: i due indizi non lasciano più dubbi (Di lunedì 8 agosto 2022) Michelle Hunziker è in dolce attesa? Le voci sulla gravidanza non sono state smentite dalla showgirl che nel frattempo ha deciso di rimandare la data di inizio del suo nuovo programma per Mediaset Michelle Impossible. Ufficialmente le motivazioni per le quali il programma andrà in onda nel 2023 sono diverse. Secondo alcune indiscrezioni, però, la Hunziker sarebbe incinta. Michelle Hunziker è una delle showgirl più amate dal pubblico italiano. Inizialmente conosciuta come moglie di Eros Ramazzotti, la modella ha raggiunto la celebrità attraverso spot televisivi (Roberta, TicTac) e per la conduzione di programmi televisivi come Zelig, Paperissima Sprint, Striscia la notizia. Vanta anche la partecipazione ad alcuni film quali Fammi stare sotto al letto (Bruno Colella) e ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 8 agosto 2022)è in dolce attesa? Le voci sulla gravidanza non sono state smentite dalla showgirl che nel frattempo ha deciso di rimandare la data di inizio del suo nuovo programma per MediasetImpossible. Ufficialmente le motivazioni per le quali il programma andrà in onda nel 2023 sono diverse. Secondo alcune indiscrezioni, però, lasarebbeè una delle showgirl più amate dal pubblico italiano. Inizialmente conosciuta come moglie di Eros Ramazzotti, la modella ha raggiunto la celebrità attraverso spot televisivi (Roberta, TicTac) e per la conduzione di programmi televisivi come Zelig, Paperissima Sprint, Striscia la notizia. Vanta anche la partecipazione ad alcuni film quali Fammi stare sotto al letto (Bruno Colella) e ...

trashalgia : #Michellehunziker da scandalo insieme al nuovo fidanzato #GiovanniAngiolini: 'Acrobazie focose' Ecco cosa è success… - Epidauro_ : Non clitoride in tendenza per la figlia di Michelle Hunziker - IzitFrieri : #clitoride in tendenza. Apro e nulla di esaltante, si parla della copia uscita male di Michelle Hunziker - zazoomblog : Topless di Aurora Ramazzotti: estate calda (e polemiche) per la figlia di Michelle Hunziker - #Topless #Aurora… - Cami71Michele : @brigittebordot Michelle Hunziker non ha mai spiegato ad Eros Ramazzotti (uomo) dove sta il clitoride. Rivelazione… -