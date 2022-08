M5s, Casalino non si candida in Parlamento. Anche Dibba verso il forfait (Di lunedì 8 agosto 2022) Addio onorevole Casalino. Il portavoce dell'ex premier Giuseppe Conte rinuncia all'autocandidatura con il Movimento 5 stelle. Alle 14.30 scadono i termini per correre alla Parlamentarie grilline, ma Rocco Casalino non ci sarà. Una scelta maturata in piena autonomia, assicura il portavoce, che vuole smentire le voci di un intervento del capo politico grillino per non farlo candidare. Sembra Anche tramontare, salvo soprese, il ritorno di Alessandro Di Battista in Parlamento. Dal M5s infatti escludono che il frontman possa presentare la sua autocandidatura. Sicura invece la presenza di Chiara Appendino, ex sindaca di Torino. Al contrario non ci sarà Virginia Raggi, già prima cittadina di Roma. L'ultima parola in ogni caso spetterà agli iscritti che avranno tempo fino al ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 8 agosto 2022) Addio onorevole. Il portavoce dell'ex premier Giuseppe Conte rinuncia all'autotura con il Movimento 5 stelle. Alle 14.30 scadono i termini per correre alla Parlamentarie grilline, ma Rocconon ci sarà. Una scelta maturata in piena autonomia, assicura il portavoce, che vuole smentire le voci di un intervento del capo politico grillino per non farlore. Sembratramontare, salvo soprese, il ritorno di Alessandro Di Battista in. Dal M5s infatti escludono che il frontman possa presentare la sua autotura. Sicura invece la presenza di Chiara Appendino, ex sindaca di Torino. Al contrario non ci sarà Virginia Raggi, già prima cittadina di Roma. L'ultima parola in ogni caso spetterà agli iscritti che avranno tempo fino al ...

