Luglio 2022 | tra i 3 più caldi mai registrati

(Adnkronos) – A livello globale, questo del 2022 è uno dei tre mesi di Luglio più caldi mai registrati, quasi 0,4 °C al di sopra della media per il periodo di riferimento tra il 1991 e il 2020, leggermente più fresco di Luglio 2019 e leggermente più caldo di Luglio 2016. Lo rileva Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea, con il finanziamento dell'Ue. Questo mese di Luglio è stato complessivamente il sesto più caldo registrato in Europa e l'ondata di calore spinge le temperature verso nuovi record locali e nazionali in vaste aree occidentali e settentrionali del continente. Le masse continentali dell'emisfero settentrionale rilevano per lo più ...

