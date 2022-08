Ludovica Valli è incinta e confessa: "Un periodo difficile e triste.." (Di lunedì 8 agosto 2022) Ludovica Valli condivide con i follower di Instagram uno dei momenti più felici della sua vita. Modella ed influencer, nonché sorella di Beatrice Valli, Ludovica Valli, è conosciuta soprattutto per la sua partecipazione come tronista al programma di Maria De Filippi, il celebre format Uomini e donne. La Valli a di recente stupito ed emozionato i propri fan con una dichiarazione che riguarda la propria sfera privata. Ad anticipare il lieto annuncio è stata la sorella Beatrice Valli, che attraverso i social l’ha condiviso con gli utenti. A circa un anno e mezzo dalla nascita della sua prima figlia Anastasia, concepita con Gianmaria di Gregorio, l’ex tronista di Uomini e donne ha annunciato la nascita di un secondo pargolo. Nonostante la gioia, l’influencer ha spiegato ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 8 agosto 2022)condivide con i follower di Instagram uno dei momenti più felici della sua vita. Modella ed influencer, nonché sorella di Beatrice, è conosciuta soprattutto per la sua partecipazione come tronista al programma di Maria De Filippi, il celebre format Uomini e donne. Laa di recente stupito ed emozionato i propri fan con una dichiarazione che riguarda la propria sfera privata. Ad anticipare il lieto annuncio è stata la sorella Beatrice, che attraverso i social l’ha condiviso con gli utenti. A circa un anno e mezzo dalla nascita della sua prima figlia Anastasia, concepita con Gianmaria di Gregorio, l’ex tronista di Uomini e donne ha annunciato la nascita di un secondo pargolo. Nonostante la gioia, l’influencer ha spiegato ...

