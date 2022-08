L'economia cinese in crisi si prepara alla guerra (Di lunedì 8 agosto 2022) La Cina, nel secondo trimestre di quest’anno, è cresciuta di appena lo 0,4% rispetto all’anno precedente. «L’attuale operatività economica deve affrontare alcune contraddizioni e problemi importanti» ha dichiarato il Politburo di Pechino, mal celando insoddisfazione per il crollo verticale del suo prodotto interno lordo. «Dobbiamo mantenere il nostro focus strategico e fare le cose con fermezza». L’obiettivo atteso del +5,5% per il 2022 era già il più basso da un quarto di secolo a questa parte secondo la pianificazione economica impostata dal gigante asiatico, che sognava per il prossimo biennio l’affermazione definitiva del piano Belt and Road Initiative, ossia agganciare un’ulteriore espansione dei mercati conquistando l’Europa per mezzo della «nuova Via della Seta». L’attuale crisi con Taiwan non consentirà alla Cina neanche di avvicinarsi ... Leggi su panorama (Di lunedì 8 agosto 2022) La Cina, nel secondo trimestre di quest’anno, è cresciuta di appena lo 0,4% rispetto all’anno precedente. «L’attuale operatività economica deve affrontare alcune contraddizioni e problemi importanti» ha dichiarato il Politburo di Pechino, mal celando insoddisfazione per il crollo verticale del suo prodotto interno lordo. «Dobbiamo mantenere il nostro focus strategico e fare le cose con fermezza». L’obiettivo atteso del +5,5% per il 2022 era già il più basso da un quarto di secolo a questa parte secondo la pianificazione economica impostata dal gigante asiatico, che sognava per il prossimo biennio l’affermazione definitiva del piano Belt and Road Initiative, ossia agganciare un’ulteriore espansione dei mercati conquistando l’Europa per mezzo della «nuova Via della Seta». L’attualecon Taiwan non consentiràCina neanche di avvicinarsi ...

