La CAF contro De Laurentiis | Inaccettabile | Uefa apra indagine disciplinare

La Confederazione africana di calcio (CAF) ha espresso sgomento per le dichiarazioni 'irresponsabili e inaccettabili' del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sui giocatori africani e la Coppa d'Africa (Can), chiedendo alla UEFA di aprire un'indagine. Sono queste le parole del comunicato della CAF in reazione alle dichiarazioni rilasciate dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che in merito ai giocatori in Coppa d'Africa nei giorni scorsi ha detto: "Basta giocatori africani se non rinunciano a giocare la Coppa d'Africa. Noi paghiamo gli stipendi per mandarli in giro a giocare per gli altri".