Jova Beach Party | Salvini | “Polemiche tristi | Jovanotti va solo premiato”

(Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – “Adoro la musica e mi piacenotti. Chi dopo la pandemia porta migliaia di ragazzi a divertirsi in maniera sana, vaaiutato e”. Così il segretario della Lega Matteo, a margine della visita al canile di Milano, ha commentato lesul. “Conto che tutti i lavoratori siano equamente retribuiti e tutelati, però fareideologiche pseudo-ambientaliste perché uno va a fare un concerto in spiaggia, mi sembra veramente triste”, ha aggiunto, concludendo: “C’è tanto da fare. Se uno pensa di salvare l’ambiente fermando i concerti dinotti, ha sbagliato a capire”. L'articolo proviene da Italia Sera.

di redazione CF Dopo il 2019, anche l'edizione del 5 e 6 agosto di quest'anno del Jova Beach Party a Lido di Fermo ha riscosso successo. Un risultato, con la presenza di 30 mila presenze in due giorni, raggiunto grazie al lavoro ed alla collaborazione di tanti. Il Jova Beach Party quest'anno di Giorgio Fedeli A distanza di poco più di 24 ore dalla chiusura del Jova Beach Party, il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, dopo essersi dedicato ai ringraziamenti. Il Jova Beach Party 2022 continua ad essere al centro delle polemiche per l'apparente impatto ambientale che ha avuto. Proprio negli ultimi giorni però è stato Jovanotti stesso a voler rispondere alle polemiche.