Inter, Agoumé dice no alla Cremonese: pronta nuova esperienza in Ligue 1 (Di lunedì 8 agosto 2022) Lucien Agoumé pronto a ritornare in Ligue 1 Lucien Agoumé è pronto a salutare nuovamente l'Inter. Il centrocampista classe francese partirà un'altra volta in prestito e lo farà per tornare un'altra volta in Ligue 1 dopo aver rifiutato la Cremonese come riportato da Tuttosport in edicola oggi. "In partenza anche Agoume, reduce da una stagione altalenante al Brest: il 20enne centrocampista ha detto no alla Cremonese e dovrebbe tornare, sempre in prestito, ancora in Francia".

