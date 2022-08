“Finisce così”. Un altro clamoroso addio: gli ex UeD rompono. Il capolinea dopo 2 anni (Di lunedì 8 agosto 2022) Annuncio del vip a sorpresa. Il suo nome è diventato celebre nel corso dell’esperienza televisiva nel salotto di Maria De Filippi. Due anni trascorsi felicemente per la coppia, poi nelle ultime ore l’ex corteggiatore ha deciso di non nascondere più la verità. Le sue parole giungono come un fulmine a ciel sereno per i fan. Simone Florian torna single. Molti fan non se lo sarebbero mai aspettato eppure le parole dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne hanno confermato tutto. Chiusa la relazione con Eleonora Prezioso a cui Simone era legato da più di due anni: “Faccio un post,un post per essere chiaro una volta sola,mi state scrivendo in tanti,tantissimi”. Simone Florian torna single. L’annuncio della rottura da Eleonora Prezioso Simone Florian a proposito della rottura da Eleonora Prezioso aggiunge: “Con grande dispiacere devo dire a tutti ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 agosto 2022) Annuncio del vip a sorpresa. Il suo nome è diventato celebre nel corso dell’esperienza televisiva nel salotto di Maria De Filippi. Duetrascorsi felicemente per la coppia, poi nelle ultime ore l’ex corteggiatore ha deciso di non nascondere più la verità. Le sue parole giungono come un fulmine a ciel sereno per i fan. Simone Florian torna single. Molti fan non se lo sarebbero mai aspettato eppure le parole dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne hanno confermato tutto. Chiusa la relazione con Eleonora Prezioso a cui Simone era legato da più di due: “Faccio un post,un post per essere chiaro una volta sola,mi state scrivendo in tanti,tantissimi”. Simone Florian torna single. L’annuncio della rottura da Eleonora Prezioso Simone Florian a proposito della rottura da Eleonora Prezioso aggiunge: “Con grande dispiacere devo dire a tutti ...

