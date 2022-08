F.1: Hamilton 'Ad Abu Dhabi uno dei momenti più difficili' (Di lunedì 8 agosto 2022) "Mi sono chiesto se volevo continuare ma amo ancora guidare, non smetterò presto" LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo quanto accaduto ad Abu Dhabi "mi sono chiesto se volevo continuare". Alla fine ha deciso ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 8 agosto 2022) "Mi sono chiesto se volevo continuare ma amo ancora guidare, non smetterò presto" LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo quanto accaduto ad Abu"mi sono chiesto se volevo continuare". Alla fine ha deciso ...

sportface2016 : #F1, #Hamilton: “Ad #AbuDhabi uno dei momenti più difficili della carriera” - wolfsxtar : non posso dire ai tifosi di hamilton di non piangere su abu dhabi perché io piango ancora su brasile 2008 e ai tempi avevo 3 anni - S7ILLIRISE : io mi sono rotta il cazzo di dover leggere 'verstappen ha battuto hamilton in una macchina più lenta' non vi ricord… - Monygatt65 : Minacce di morte mai,ma il tuo errore è stato gravissimo e la FIA tutta doveva rivedere la tua decisione e dare il… - SimonTheWatcher : @OfficialRei7 @PieroLadisa Il team ha sicuramente sbagliato ad Abu Dhabi, ma Alonso non ha minimamente provato a me… -