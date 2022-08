Cremonese | tris di colpi in arrivo | uno è il capocannoniere della scorsa Conference

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 8 agosto 2022) Sta per chiudersi il mercato in entrata. Dopo aver piazzato 14tra prestiti e trasferimenti a titolo definitivo, la dirigenza è pronta a regalare ad Alvini altri tre pezzi importanti per concludere la rosa. Infatti, la gran quantità di operazioni in entrata non soddisfa il presidente e i dirigenti grigiorossi, che faranno di tutto per chiudere le ultime trattative e consegnare al tecnico la squadra già pronta prima dell’inizio del campionato. CalciomercatoDessers In modo particolare, secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sarebbero ina Cremona tre nuovi nomi per svolgere le visite mediche: si tratta di Cyril Dessers, Gonzalo Escalante e Luka Lochoshvili. Il primo, che nellastagione è arrivato in finale di ...