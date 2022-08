Cornovaglia, per visitare questo incantevole villaggio dovrete pagare, ma ne vale davvero la pena! (Di lunedì 8 agosto 2022) In Cornovaglia esiste un piccolo paese di 300 abitanti davvero speciale: si tratta di Clovelly Village, soprannominato persino “L’Amalfi del Regno Unito”. LEGGI ANCHE: — I 7 santuari un??iti da una linea retta misteriosa. È solo coincidenza? La magia di Clovelly Village in Cornovaglia – Foto: ShutterstockIl villaggio è situato nella contea di Devon: qui sorgono piccoli cottage bianchi del 1500, stradine fatte di ciottoli e case di pescatori. Per visitare Clovelly Village è necessario pagare un biglietto d’ingresso: il villaggio infatti è una proprietà privata. Clovelly Village, l’Amalfi della Cornovaglia Dopo essere appartenuto alla regina d’Inghilterra Matilde di Fiandra, nel 1738 è diventato la dimora della famiglia Hamlyn, che vive ... Leggi su funweek (Di lunedì 8 agosto 2022) Inesiste un piccolo paese di 300 abitantispeciale: si tratta di Clovelly Village, soprannominato persino “L’Amalfi del Regno Unito”. LEGGI ANCHE: — I 7 santuari un??iti da una linea retta misteriosa. È solo coincidenza? La magia di Clovelly Village in– Foto: ShutterstockIlè situato nella contea di Devon: qui sorgono piccoli cottage bianchi del 1500, stradine fatte di ciottoli e case di pescatori. PerClovelly Village è necessarioun biglietto d’ingresso: ilinfatti è una proprietà privata. Clovelly Village, l’Amalfi dellaDopo essere appartenuto alla regina d’Inghilterra Matilde di Fiandra, nel 1738 è diventato la dimora della famiglia Hamlyn, che vive ...

