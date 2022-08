Concorso VFP1 Marina Militare, 2000 posti: rettifica in Gazzetta (Di lunedì 8 agosto 2022) *aggiornamento dell’8/08/2022: nella Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2022 è stato pubblicato un nuovo avviso di rettifica del bando di reclutamento di duemila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina Militare, per il 2022. In particolare, viene cambiata la distribuzione dei posti per il Corpo equipaggi militari marittimi, con gli incursori che passano da 60 a 50 e i sommergibilisti che passano da 40 a 50. Nell’avviso sono inoltre presenti i dettagli dei diversi incorporamenti. Leggi l’avviso di rettifica *aggiornamento del 13/06/2022: nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2022 è stato pubblicato l’avviso di rettifica del bando di reclutamento di duemila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 8 agosto 2022) *aggiornamento dell’8/08/2022: nellaUfficiale dell’8 agosto 2022 è stato pubblicato un nuovo avviso didel bando di reclutamento di duemila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella, per il 2022. In particolare, viene cambiata la distribuzione deiper il Corpo equipaggi militari marittimi, con gli incursori che passano da 60 a 50 e i sommergibilisti che passano da 40 a 50. Nell’avviso sono inoltre presenti i dettagli dei diversi incorporamenti. Leggi l’avviso di*aggiornamento del 13/06/2022: nellaUfficiale del 10 giugno 2022 è stato pubblicato l’avviso didel bando di reclutamento di duemila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella ...

